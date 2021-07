Morreu o capitão de Abril Otelo Saraiva de Carvalho

O capitão de artilharia estava internado há vários dias no Hospital Militar.





Otelo Saraiva de Carvalho morreu, este domingo, aos 84 anos, avança a TSF.

O capitão de artilharia, que foi o grande responsável pelo plano de operações militares do 25 de abril de 1974, estava internado há vários dias no Hospital Militar, segundo escreve o jornal Observador, que confirmou a notícia junto do presidente da Associação 25 de Abril, Vasco Lourenço.

Otelo Nuno Romão Saraiva de Carvalho nasceu em Lourenço Marques, agora Maputo, capital de Moçambique, a 31 de agosto de 1936.

Em 1961 foi mobilizado para Angola, como capitão de artilharia, onde permaneceu em comissão de serviço até 1963.

Em 1976, foi candidato às primeiras eleições presidenciais pós-25 de Abril.