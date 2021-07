Jogos Olímpicos. João Sousa é eliminado e participação portuguesa no ténis chega ao fim

O tenista português João Sousa foi eliminado, este domingo, pelo checo Tomas Machac, na primeira ronda do torneio de singulares dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao perder em três sets.

João Sousa, de 32 anos, o 137.º no ranking mundial, perdeu pelos parciais de 6-7 (5-7), 6-4 e 6-4, contra o jovem de 20 anos, 145.º no ranking, apesar de ter vencido o primeiro set, num jogo que durou duas horas e 34 minutos, disputado no Parque de Ténis de Ariake.