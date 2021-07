E haverá alguém que viaje no banco de trás com um chauffeur, por exemplo na Uber, e obrigue depois o chauffeur a cumprir os limites de velocidade das autoestradas? Muito bem: também pode atirar a primeira pedra a Cabrita ou a outro qualquer.





Haverá alguém que cumpra estrictamente os limites de velocidade nas autoestradas, sem ser eu? Muito bem: que atire a 1ª pedra a Cabrita ou a outro qualquer.

E haverá alguém que guie, e nunca tenha sofrido um percalço no carro, com alguma vítima alheia? Também pode atirar a 1ª pedra.

Enfim, haver eleições próximas, com maus candidatos de oposição, não pode desculpar tudo. E mesmo com isto tudo, o candidato do PSD em Liboa não avança substancialmente. Repararam que o MP não hesita em desfazer a vida de uma pessoa, como se não fosse pessoa, por qualquer razão? Num dia acusa o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes, noutro dia já está a defendê-lo. Lembram-se de o Francisco Sousa Tavares ser ministro da Qualidade de Vida, e também ser acusado pelo MP, com grande e invejoso clamor público, e depois absolvido. Sim, esse mesmo Sousa Tavares, que foi advogado e ex-marido de Sophia de Mello Breyner. Pois ficou com a vida escangalhada, e ninguém se redimiu. É a vida, dirão alguns apoiantes deste MP, useiro e vezeiro em acusar e não conseguir condenações, nem se dar ao trabalho de procurar consegui-las.