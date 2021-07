Homem detido com mais de cinco mil doses de droga em Santiago do Cacém

Um homem, de 34 anos, foi detido pela GNR, sob suspeita de tráfico de droga, no concelho de Santiago do Cacém, tendo sido apreendidas mais de 5.100 doses de haxixe e cocaína.

O Comando Territorial de Setúbal revelou, em comunicado divulgado esta quarta-feira, que o suspeito foi detido na terça-feira em Vila Nova de Santo André, na sequência de uma investigação que decorria há cerca de sete meses.

Além da detenção do suspeito, no decurso da operação da GNR, foram apreendidas 3.508 doses de haxixe, 1.605 doses de cocaína, 5.340 euros em numerário, três balanças de precisão e um telemóvel, tendo sido também constituída arguida uma mulher de 30 anos, "no âmbito dos mesmos ilícitos".

A GNR revelou ainda que o suspeito tinha antecedentes criminais e encontrava-se "a cumprir pena de um ano e nove meses em prisão domiciliária, sujeito a pulseira eletrónica".

O detido será presente ao Tribunal Judicial de Santiago do Cacém na quinta-feira para aplicação das medidas de coação.