Etiqueta & Protocolo nos Banquetes de Noivos

por Vasco Ribeiro

Na disposição dos lugares à mesa num banquete de noivos, de cunho particular, a configuração surge com o pressuposto de destacar os noivos, dado que é um momento demasiado especial e igualmente o ponto alto que em é dado o início do serviço do banquete propriamente dito, iniciando-se o serviço destes à mesa em primeira instância.

– No caso específico de um casamento, os noivos ocupam os lugares centrais da mesa ficando lado a lado;

– De seguida, à direita da noiva senta-se o pai do noivo, e à esquerda do noivo senta-se a mãe da noiva. A mãe do noivo à direita do pai do noivo, e à esquerda da mãe da noiva senta-se o pai da noiva;

– E, no final, à direita da mãe do noivo senta-se o padrinho da noiva, e à esquerda do pai da noiva senta-se a madrinha do noivo.

– O propósito deve ser privilegiar os noivos e, consequentemente, os restantes convidados, quer os noivos quer os restantes convidados devem ficar face a face uns para os outros, evidenciando os noivos devido à celebração da sua cerimónia religiosa.

Precedências na ordem de serviço das restantes mesas

Destacam-se as 4 principais regras que mais imperam nas mesas dos convidados:

1. Servir, em primeiro lugar, as crianças (de entre estas as mais novas);

2. Servir, em segundo lugar, as senhoras (de entre estas de idade superior);

3. Depois, e em terceiro lugar, servir os cavalheiros (de entre estes os de idade superior).

4. Servem-se os restantes convidados, à direta e à esquerda da mesa de Presidência, em tempo real, havendo para o efeito um suficiente número de empregados de mesa para assegurarem um serviço digno.