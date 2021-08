Tom Daley: o campeão olímpico que faz tricô

Tom Daley provou que é dos melhores atletas do mundo ao ganhar, juntamente com Matty Lee, uma medalha de ouro nos saltos sincronizados para a água, na especialidade de plataforma de 10 metros, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Mas se tricotar e fazer crochê fosse um desporto, o jovem de 27 anos era capaz de levar mais uma medalha olímpica para a Grã-Bretanha.

Daley tricota nos tempos livres e foi recentemente apanhado a fazer novas peças nas bancadas dos Jogos Olímpicos.

"A única coisa que manteve a minha sanidade ao longo de todo este processo foi o meu amor pelo tricô, crochê e costura”, disse num vídeo publicado na página oficial dos Jogos Olímpicos de Tóquio no Twitter.

De camisolas a mantas para sofá, o jovem atleta já tricotou de tudo, conforme mostra na sua página de Instagram. Inclusive uma bolsinha para guardar a sua medalha de ouro.

No entanto, não é só “a sanidade” que faz com que Tom Daley troque, por momentos, as águas pelas agulhas de tricô. Todas as duas peças são vendidas através de um projeto social que tem como objetivo arrecadar fundos para pesquisas médicas sobre tumores cerebrais.

O atleta perdeu o pai quando tinha apenas 17 anos, em 2011, vítima de um tumor cerebral, e desde então, tem ajudado pessoas com a mesma doença.