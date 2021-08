Não há duas sem três: Fernando Pimenta vence medalha de bronze nos Jogos Olímpicos

O canoísta venceu a medalha de bronze na prova de K1 1.000 metros nos Jogos Olímpicos de Tóquio. É a terceira medalha olímpica obtida por portugueses, depois do bronze de Jorge Fonseca e da prata de Patrícia Mamona.





O canoísta Fernando Pimenta venceu, durante a madrugada desta terça-feira, a medalha de bronze na prova de K1 1.000 metros nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O atleta terminou a prova em 3.22,489 minutos, ficando atrás dos húngaros Balint Kopasz, novo recordista olímpico, com 3.20,643, e Adam Varga, com 3.22,431. É a terceira medalha olímpica obtida por portugueses, depois do bronze de Jorge Fonseca e da prata de Patrícia Mamona.

"Este é um dos sonhos. Faltou o outro, de ser campeão olímpico. Dei o meu melhor neste ciclo olímpico, muito longo, com muita regularidade. De 2017 a mostrar que o Pimenta de 2016 era candidato à medalha, não consegui por coisas que não podia controlar. Só tenho de estar feliz", afirmou Fernando Pimenta.

O primeiro-ministro, António Costa, já felicitou o atleta. "Parabéns ao canoísta Fernando Pimenta pela conquista da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Uma medalha olímpica é o corolário de um longo trajeto de esforço, de entrega e muito trabalho", começou por afirmar o na rede social Twitter.



"É um sonho concretizado que enche Portugal e os Portugueses de orgulho", acrescentou.