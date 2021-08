O renascer de Simone Biles. Ginasta conquista medalha de bronze na final de trave

Depois de abandonar a final de equipas e de desistir de várias finais, a ginasta de 24 anos mostrou a sua garra e beleza na trave, ao repetir a mesma classificação obtida nos Jogos Olímpicos do Rio2016.





Simone Biles despediu-se dos Jogos Olímpicos da forma que ela sempre nos habituou: de medalha ao peito. A ginasta norte-americana, considerada uma das melhores do mundo, conquistou bronze na final de trave, numa competição que não será esquecida.

A atleta de 24 anos alterou o grau de dificuldade da atuação, eliminando determinados elementos que Biles, até ao momento, é a única do mundo a executá-los. Mas mesmo sem estes detalhes, a ginasta mostrou a beleza que consegue soltar nos seus movimentos, ao assinalar uma autenticidade exemplar.

O pódio ficou dominado pela China, que arrecadou as medalhas de ouro e prata. A atleta chinesa de 16 anos, Guan Chenchen, triunfou, ao pontuar 14.633 na trave, arrecadando o primeiro lugar. Tal como a colega Tang Xijing, que também brilhou com uma pontuação de 14.233, terminando a final no segundo lugar.

Simone repete assim a classificação que obteve na final de trave nos Jogos Olímpicos do Rio2016.

A competição olímpica na capital nipónica correu da forma menos esperada, com o abandono da atleta na final de equipa, justificando a desistência com problemas de saúde mental, que a incapacitaram de executar os movimentos com destreza e confiança.