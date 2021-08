Rodrigo Pinho lesionado com gravidade na véspera do jogo contra o Spartak

O jogador do Benfica Rodrigo Pinho, que Jorge Jesus tencionava incluir no onze titular já amanhã, lesionou-se com gravidade, esta terça-feira, no último treino antes do jogo com os russos do Spartak de Moscovo a contar para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, apurou o Nascer do Sol

A lesão do jogador, no mesmo joelho a que Rodrigo Pinho tinha sido operado, obrigou à interrupção do treino.

O jogador saiu de maca e está agora em observação e testes, para avaliar a gravidade da lesão.

Rodrigo Pinho não fará assim parte dos planos de Jorge Jesus para o jogo da primeira mão, em Moscovo.

Fonte do clube avançou ao Nascer do SOL, que a equipa médica teme que a recuperação seja demorada.