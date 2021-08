Cátia Azevedo termina Jogos Olímpicos com melhor classificação portuguesa na prova feminina de 400 metros

Cátia Azevedo ficou, esta quarta-feira, em sétimo lugar nas meias-finais da prova de 400 metros, sem conseguir atingir a qualificação para a final da corrida nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020.

A velocista de 27 anos completou o percurso em 51.52 segundos, terminando a competição olímpica com o 17.º melhor tempo entre todas as atletas nas meias-finais e ainda com o melhor classificação de sempre de uma portuguesa nesta distância.

“Estou muito grata. Não é nesta corrida que se decide a minha época ou trabalho. Senti que estava bem, mas uma rapariga chegou antes dos 200 metros à minha beira e surpreendeu-me. Mas a culpa é minha, estava focada mas não a 100%”, confessou Cátia Avezedo em declarações à RTP.