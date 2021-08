Eriksen regressa ao centro de treinos do Inter de Milão em "excelente estado físico e psicológico"

O regresso do jogador dinamarquês foi documentado pelo clube e partilhado nas suas redes sociais.





O jogador de futebol Christian Eriksen está de volta ao centro de treinos do Inter de Milão, onde visitou a equipa técnica e os colegas do plantel, esta quarta-feira.

O clube italiano explicou, em comunicado, que o médio regressou ao centro de treinos em Itália para se encontrar com dirigentes, treinador e colegas de equipa, afirmando ainda o “excelente estado físico e psicológico” do dinamarquês, após o colapso durante o jogo do Euro’2020 contra a seleção da Finlândia.

"Eriksen vai seguir o programa de recuperação proposta pelos médicos dinamarqueses em Copenhaga, que vão coordenar todo o acompanhamento clínico, mantendo sempre informada a equipa médica do Inter de Milão", realçou o clube, que foi campeão na época de 2020/201 da Série A.

O regresso de Eriksen foi documentado pelo clube e partilhado nas suas redes sociais.