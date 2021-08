Benfica vence Spartak Moscovo por 2-0 e fica mais perto da Champions

Segunda mão disputa-se a 10 de agosto no Estádio da Luz.





O Benfica venceu, esta quarta-feira, o Spartak de Moscovo por 2-0, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

A primeira parte do jogo, sem golos, ficou marcada pela saída do jogador das águias Severovic devido a lesão.

Na segunda parte, os encarnados entraram melhor e Rafa inaugurou o marcador com com um golo aos 51 minutos. Aos 73’, o Benfica aumentou a vantagem graças ao brasileiro Gilberto.

As equipas de Jorge Jesus e de Rui Vitória voltam a encontrar-se, para a segunda mão, no dia 10 de agosto no Estádio da Luz.