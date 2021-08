Homem sequestrou e ameaçou com faca mulher e filho de dois anos

A PSP deteve um homem, de 42 anos, esta sexta-feira à noite, em Alfragide, por violência doméstica,

Em comunicado, este sábado, a força de segurança explica que recebeu uma chamada via 112 “de uma vítima de violência doméstica que se encontrava sequestrada na residência com o seu filho menor, de dois anos e meio, pelo seu companheiro”.

“Foram reunidos meios policiais, sendo que quando os mesmos chegaram ao local, a senhora encontrava-se no exterior do prédio num estado de clara aflição, explicando que o suspeito a havia ameaçado a si e ao seu filho com uma faca de grandes dimensões, altura em que conseguira fugir para fora da residência, não tendo conseguido, porém, trazer o seu filho consigo”, lê-se.

Os agentes acabaram por acompanhar a mulher até à porta do apartamento para estabelecer contacto verbal com o suspeito, “ de forma a persuadi-lo a abrir a porta e deixar sair o menino”. Contudo, o suspeito negou o pedido “repetidas vezes”.

“No decorrer desta situação, foi claramente audível o som do choro da criança, seguido de gritos da mesma”, indica a PSP. “Por haver um perigo real para a vida e integridade física do menor, os polícias efetuaram o arrombamento da porta, entrando na residência”, acrescenta.

O suspeito foi manietado,” sendo-lhe retirado o menino do colo e entregue à sua mãe”.

O homem foi detido e a PSP apreendeu ainda a faca utilizada pelo suspeito para perpetuar as ameaças contra a família.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca Lisboa Oeste – Juízos da Amadora, este sábado, tendo ficado em prisão preventiva.