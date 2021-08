Vi no jornal um dirigente do PS a acusar Rio de, ao mesmo tempo que numa entrevista disse que reduziria o IVA dos restaurantes para 6%, num determinado período, devido à crise pandémica, ao mesmo tempo, o seu PSD teria votado na Assembleia da República contra a descida do IVA dos restaurante de 23 para 13%, como quis o Governo.

Será mesmo assim? Huuuumm! Até e incoerência (e eu nunca disse que sou incoerente, portanto tendo a desculpar nos outros esse pecado) tem limites.