Dados dos candidatos

Segundo alguma imprensa, a Protecção de dados acha que não devem ser divulgadas as direcções dos candidatos às autárquicas (acha que bastaria dizer o Código Postal), mas a CNE quer cumprir a Lei à risca, divulgando esses dados.

Não está claro se a protecção de dados se deve ou não impor às Leis Correntes, no que a ela diz respeito? E as leis serão mesmo assim? Então os partidos devem tomar uma resolução parlamentar sobre a matéria. A Protecção de Dados faria melhor em se preocupar com questões realmente graves, como a das manifestações dos refugiados e as embaixadas dos países de que se refugiam...