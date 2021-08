Homem que fez ameaça de bomba no Capitólio entrega-se às autoridades

A polícia do Capitólio deu "resposta a um veículo suspeito perto da Biblioteca do Congresso", que fica junto ao Capitólio e ao Supremo Tribunal. Homem dentro da viatura entregou-se às autoridades.





A área que envolve o Capitólio dos Estados Unidos da América foi esta quinta-feira evacuada devido a uma ameaça de bomba. De acordo com a CNN, o suspeito já se entregou às autoridades.

Através do Twitter, a polícia do Capitólio tinha revelado estar “a dar resposta a um veículo suspeito perto da Biblioteca do Congresso”, que fica junto ao Capitólio e ao Supremo Tribunal. A força de segurança pedira também à população para permanecer afastada da zona, uma vez que se tratava de uma “investigação de bomba ativa”.

Também a Cannon House, onde se localizam gabinetes da Câmara dos Representantes, foi evacuada pela polícia.

Em conferência de imprensa, o chefe da polícia do Capitólio, J. Thomas Manger, revelou que os edifícios foram evacuados após ter os agentes terem dado conta de um homem dentro de uma carrinha sem matrícula que segurava o que parece ser um detonador.

O homem disse ainda a um dos polícias que tinha uma bomba na sua posse.

