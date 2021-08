Paços de Ferreira faz história ao vencer Tottenham na 1.ª mão do playoff da Liga Conferência Europa

O sonho que parecia tão distante está mais perto de ser alcançado pelos pacenses, que venceu na Capital do Móvel a equipa treinada por Nuno Espírito Santo e avaliada no mercado por um valor superior a 700 milhões de euros.





Fez-se história no Estádio do Capital do Móvel. Paços de Ferreira venceu, esta quinta-feira, os ingleses do Tottenham por 1-0 na 1.ª mão do playoff para aceder na nova competição europeia, Liga Conferência Europa.

O golo da vitória pacense saiu de um contra-ataque no último minuto antes do tempo de compensação da 1.ª parte, com Nuno Santos a rasgar o meio-campo e na profundidade passou para Lucas Silva que finalizou a jogada com o esférico no interior da baliza dos Spurs.

Após a inesperada derrota, Nuno Espírito Santo, que veio substituir José Mourinho no Tottenham esta época, disse, aos jornalistas, que a sua equipa não aprendeu "nenhuma lição". "Jogámos um jogo de futebol, que sabíamos que ia ser difícil. Sofremos golo numa perda de bola, na segunda parte entrámos atrás do resultado. E houve coisas boas e outras menos boas".

Nuno Espírito Santo ainda afirmou que não se arrepende do onze que apresentou em Portugal: "Foi uma decisão tomada, muito pensada e consciente".

Paços de Ferreira deixa assim a Europa de queixo caído, quando o favoritismo para a vitória deste jogo estaria em grande peso nas mãos do Tottenham, equipa avaliada no mercado por um valor superior a 700 milhões de euros, enquanto o plantel português está avaliado em 22 milhões, segundo o portal Transfermarkt.

O sonho que parecia tão distante está mais perto de ser alcançado pelos pacenses. Na próxima quinta-feira, 26 de agosto, Paços de Ferreira desloca-se ao Tottenham Hotspur Stadium para um jogo em que os ingleses deverão preparar as suas armas e tentar seguir para a próxima fase da competição.