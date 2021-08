Detidos dois jovens que assaltaram e mataram idoso no Algarve

Dois jovens, com 22 e 29 anos, foram detidos pela presumível autoria de um crime de homicídio qualificado e roubo. Segundo um comunicado divulgado pela Polícia Judiciária este sábado, o crime ocorreu no início do mês de julho.

“Os factos tiveram lugar no início do mês de julho de 2021, nos arredores de Faro, no interior da residência da vítima, um octogenário que morava sozinho”, lê-se na nota.

Os detidos, sem ocupação laboral, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.