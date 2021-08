Crédito Agrícola: lucro dispara

O resultado líquido consolidado do Crédito Agrícola quase duplicou (+92,5%), para 96,5 milhões de euros, no primeiro semestre em termos homólogos, superando os níveis pré-pandemia, impulsionado pelo negócio bancário. «O Grupo Crédito Agrícola verificou, nestes primeiros seis meses do ano, uma forte retoma da atividade remetendo para a época pré-pandemia [em que o grupo apresentou um resultado líquido consolidado de 74,4 milhões de euros no primeiro semestre de 2019], com o mercado a dar sinais claros de confiança», disse a instituição financeira.

A carteira de crédito (bruto) a clientes ascendia a 11,5 mil milhões, enquanto os depósitos bancários totalizavam 18 mil milhões de euros, mais 13,6% (ou 2.151 milhões de euros) em termos homólogos. As comissões líquidas aumentaram 400 mil euros para 54,1 milhões e os custos de estrutura caíram 2,1 milhões de euros.

No final de junho, a carteira de crédito em moratória totalizava 2.789 milhões de euros, dos quais 79,8% correspondiam a crédito a empresas, 12,8% a crédito à habitação e 7,3% a crédito ao consumo e outros créditos a particulares.