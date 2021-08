Nova versão da bifana portuguesa cozinhada por Gordon Ramsay revolta outra vez a internet

Gordon Ramsay está a deixar novamente os internautas portugueses “com os cabelos em pé” ao apresentar a sua versão de outro prato nacional. Depois do criticado pequeno-almoço português, o chef britânico cozinhou uma alternativa para a bifana.

O conhecido chef já tinha sido altamente criticado pela comunidade portuguesa nas redes sociais, pelo pequeno-almoço e a carne de porco à alentejana e agora, sem ser exceção, a bifana que também está a gerar mais uma onda de comentários negativos no Twitter.

Em grande parte dos comentários, os internautas deixaram anexados fotografias de “autenticas” bifanas portuguesas em vários locais que vendem o delicioso petisco tradicional, como forma de aconselhar o chef de renome mundial.

Ramsay, meet bifana. Next time in Portugal, please, try a real bifana. pic.twitter.com/ooZbZedXzK