Efemérides de 26 de Agosto

1789 A Assembleia Constituinte francesa aprovou há 232 anos, na sequência da Revolução, o seu documento fundamental que influenciou grande parte da posteridade do Ocidente, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.

1927 As forças leais à Ditadura instaurada por Gomes da Costa (1863-1929) no 28 de Maio do ano anterior, venceram há 93 anos os militares revoltosos liderados pelo general Adalberto Gastão de Sousa Dias (1865-1934, num confronto sangrento da República que deixou cerca de 150 mortos e 800 feridos, ainda combatidos pelo primeiro, que seria afastado no ano seguinte.

1974 Portugal iniciou a descolonização há 47 anos, depois da Revolução do 25 de Abril anterior, ao reconhecer em Argel com a assinatura do acordo preliminar com o PAIGC a independência da Guiné-Bissau, proclamada unilateralmente a 24 de setembro de 1973 e então reconhecida no âmbito da ONU.

1997 Frederick Willem de Klerk (n.1936, Presidente da África do Sul entre 1989-94, tendo como antecessor Pieter Botha e sucessor Nelson Mandela), abandonou a política há 24 anos, tendo como principais feitos a libertação de políticos negros como Mandela (este, em fevereiro de 1990) e o fim a mais de 40 anos de apartheid.

2002 Começou há 19 anos, em Joanesburgo, na África do Sul, a Cimeira Mundial do Desenvolvimento Sustentável (chamada a Rio+10, e realizada 30 anos depois da Cimeira das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento, em Estocolmo, 1972), que contou com 104 Chefes de Estado e de Governo e mais de 10 mil participantes – que deu passos de gigante, embora ainda se espere a adesão às preocupações ambientais de grandes países e enormes empresas – questão depois obviamente atrasada por Trump.

2003 A então ministra portuguesa das Finanças, Manuela Ferreira Leite, afirmou há 18 anos (Governo Barroso) que o congelamento de admissões na Administração Pública, embora então necessário, foi "a medida mais estúpida" que tomou.

2020 Morreram pelo menos 100 pessoa em enchentes, na cidade de Charikar, Afeganistão, com 500 casas destruídas.