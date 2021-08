A estreia mais esperada

Mauricio Pochettino, treinador dos «novos galáticos» do Paris Saint-Germain, ainda não confirmou a disponibilidade de Lionel Messi para se estrear, este domingo, contra o Reins, mas a mera hipótese de se poder assistir a este momento está a fazer adeptos cometerem loucuras. Os bilhetes para o encontro, 20.564, esgotaram «no fim de semana anterior à oficialização de Messi», disse Alexandre Jeannin, responsável pela venda de bilhetes do Reims, ao jornal francês L’ Équipe. «Vendemos tantas entradas em quatro dias como em três semanas. Para os jogos com o PSG ou o Marselha normalmente esgotamos os bilhetes apenas na semana do jogo, mas agora foi diferente».

Em Inglaterra, o Arsenal vai ter mais um fim de semana complicado. Depois de derrotas contra o Brentford e o Chelsea, nas primeiras duas jornadas do campeonato, a equipa de Mikel Arteta vai ter mais um fim de semana difícil, neste sábado, frente ao Manchester City, campeão em título da liga inglesa, de Bernardo Silva, Ruben Dias e João Cancelo.

O Tottenham, de Nuno Espírito Santo, defronta o Watford, enquanto o Wolverhampton, de Bruno Lage, recebe o Manchester United de Bruno Fernandes e agora também de Cristiano Ronaldo.