Homem morre esfaqueado em desentendimento no Barreiro

Um homem morreu, esta terça-feira, após se ter desentendido com outro indivíduo, no Barreiro. Segundo avança o Jornal de Notícias, as discussões entre a vítima e o agressor eram frequentes.

Os dois ter-se-ão envolvido numa discussão numa casa “por causa de negócios relacionados com sucata” e o agressor atacou a vítima com uma faca com uma lâmina de 25 centímetros.

Foi o agressor quem levou a vítima ao hospital do Barreiro, mas o homem acabou por falecer.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária de Setúbal.