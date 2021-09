Reddit. Às escuras contra a propagação de desinformação

A plataforma de discussão, com mais de 52 milhões de utilizadores, foi abalada por protestos.





O fórum de discussão online Reddit foi abalado por um protesto de utilizadores, acusando a plataforma de permissividade no que toca à propagação de desinformação quanto às vacinas e à covid-19. Mais de 135 subreddits - uma espécie de comunidades online, onde se partilham notícias e comentários pertinentes a um determinado tema - decidiram fechar-se, impedindo utilizadores que não façam parte deste de juntar-se à página ou ler o que lá se passa, avançou o Guardian. Entre os subreddits que se juntaram ao protesto online incluem-se páginas tão diversas como o r/PokemonGo, de fãs deste jogo de telemóvel, ou o r/Futurology e o r/TIFU, que têm mais de 10 milhões de subscritores cada.

A contestação online surgiu no rescaldo da decisão da plataforma de recusar banir grupos exclusivamente dedicados a espalhar desinformação quanto à covid-19, após apelos nesse sentido do subreddit r/vaxxhappened, um fórum pró-vacina que se descreve como ponto de recolha de “histórias revoltantes e perigosas contadas por anti-vaxxers burros”.

Steve Huffman, CEO do Reddit, uma plataforma com mais de 52 milhões de utilizadores, muito mais complicada de moderar do que redes sociais como o Facebook ou Twitter, dado ser mais descentralizada, não acalmou os receios.

Num comunicado citado pela CNN, o CEO do Reddit respondeu que apesar da preocupação de quem quer proibir “comunidades que desafiam as visões consensuais quanto à pandemia” - o uso de termos relativistas quanto a factos científicos por Huffman foi muito criticado - e que é preciso “empatia, compaixão e vontade de compreender aquilo que outros estão a passar, mesmo quando o seu ponto de vista quanto à pandemia é diferente”.

Até agora, a única ação do Reddit parece ter sido colocar um alerta onde se lê que o conteúdo de algumas páginas de desinformação é “altamente ofensivo e perturbador”, impedindo-o de aparecer na homepage da plataforma.

Já no fórum r/Futurology, fechado em protesto, pode-se ler que “as pessoas estão a morrer de desinformação”. Deixando um aviso: “O uso de desinformação como arma é o problema chave que moldará o nosso futuro”.