GNR resgata cães recém-nascidos de contentor do lixo em Castelo Branco

A GNR resgatou, no passado dia 5 de setembro, uma ninhada de cães recém-nascidos que se encontrava num contentor do lixo, no concelho de Castelo Branco.

Na sequência de uma denúncia de uma popular "a informar que se encontrava uma ninhada de cães num contentor do lixo, ainda com vida", os militares deslocaram-se de imediato ao local, segundo revela um comunicado da força de segurança, esta terça-feira.

A GNR acabou por encontrar três cães recém-nascidos no referido contentor. Depois de recolher os animais, entregou-os à associação Muda Idanha.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Castelo Branco.

A GNR “alerta que os maus-tratos e o abandono de animais de companhia é crime, punível com pena de prisão”.