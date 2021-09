Homem corta pulseira eletrónica, rouba carro para fugir e acaba detido após despiste

Um homem, de 32 anos, foi detido pela GNR, esta quinta-feira, pelos crimes de evasão, furto de veículo, condução perigosa e condução sem habilitação legal, em Coimbra.

“Na sequência de um alerta que um homem, que se encontrava em pena domiciliária, teria cortado a pulseira eletrónica e iniciado fuga após furto de um veículo, no concelho de Abrantes”, os militares, após diligências policiais, “conseguiram localizar a viatura furtada a circular no concelho de Tomar, tendo de imediato iniciado o seguimento, com o intuito de a intercetar e de proceder à abordagem do seu condutor”, revela a força de segurança, num comunicado divulgado esta sexta-feira.

Segundo a mesma nota, o suspeito não obedeceu à ordem de paragem da GNR, tendo continuado em fuga em direção a Coimbra, “colocando em perigo os utentes da via” e acabando por se despistar no nó de acesso ao Itinerário Complementar (IC) 3 – Coimbra.

No seguimento da ação, o homem foi detido. “Foi ainda constatado que o detido não possuía habilitação legal para conduzir”, sublinha a força de segurança.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Coimbra, onde lhe foi aplicada a medida de coação, mais gravosa, de prisão preventiva.

A ação contou com o reforço do Posto Territorial de Tomar, de Ferreira do Zêzere, do Destacamento de Trânsito (DT) de Coimbra e com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).