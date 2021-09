Covid-19. Casos ativos voltam a subir após seis dias de descida

Portugal registou mais oito vítimas mortais por covid-19 e mais 911 casos de infeção da doença, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Depois de cinco dias consecutivos a descer, o número total de internamentos subiu. Assim, há mais 17 pessoas em enfermaria, fazendo subir para 569 o número total de doentes internados. Há ainda a assinalar 120 pessoas em cuidados intensivos, menos uma do que no dia anterior.

Por outro lado, os casos ativos que também estiveram a descer durante seis dias consecutivos, sofreram um aumento, pois o balanço deste domingo indica uma subida de mais 82 casos. Há, desta forma, 37.819 casos ativos. Conclui-se que pela primeira vez nos último seis dias, o número de novas infeções (911) foi superior ao número de recuperados (821). Verificaram-se 14 casos nos Açores, 20 na Madeira, 295 no Norte, 118 no Centro, 324 em Lisboa e Vale do Tejo, 42 no Alentejo e 98 no Algarve.

Naquilo que diz respeito às vítimas mortais, seis eram mulheres - uma com idade compreendida entre os 60 e os 69 anos - e quatro com mais de 80 anos. Os restantes eram dois homens: um entre os 70 e os 79 anos e outro com mais de 80. É de mencionar que o Norte concentra a maior quantidade de mortes, três, seguindo-se o Alentejo com duas e o Centro e Lisboa e Vale do Tejo, cada um com uma morte.

Neste momento, a incidência, a nível nacional é de 240,7 casos de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 por 100 mil habitantes, sendo de 247,9 casos de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 por 100 mil habitantes no Continente. O R(t), índice de transmissibilidade, situa-se nos 0,87 a nível nacional e exatamente no mesmo valor no Continente.