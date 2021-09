Mãe de Boris Johnson morreu aos 79 anos

A “autoridade máxima” da família, como Boris Johnson a apelidou numa entrevista, foi diagnosticada com Parkinson aos 40 anos.





Morreu a artista e pintora britânica Charlotte Johnson Wahl, mãe do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Tinha 79 anos.

Segundo avança o jornal The Times, que cita fonte familiar, Charlotte morreu de maneira “repentina, mas em paz” no hospital St. Mary, no centro de Londres.

A “autoridade máxima” da família, como Boris Johnson a apelidou numa entrevista, foi diagnostica com Parkinson aos 40 anos.

A artista estudou Literatura na Universidade de Oxford, onde conheceu Stanley Johnson, com quem esteve casada desde 1963 até 1979. Do casamento, nasceram três filhos: os políticos Boris e Joseph Jonhson e a jornalista Rachel.