Uma estreia amarga para os leões no regresso à Champions: Ajax aplicou 'chapa cinco' em Alvalade

O Sporting perdeu, esta quarta-feira, por 5-1, frente Ajax, em Alvalade, naquela que foi a 1.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.

A vida complicou-se para os ‘leões’ logo nos primeiros minutos do encontro, quando aos dois minutos, Sébastien Haller inaugurou o marcador e colocou a equipa holandesa em vantagem. Pouco depois, aos nove minutos, o avançado do Ajax bisou e fez o 2-0.

Aos 33 minutos, Paulinho fez o primeiro golo do Sporting e embora tenha voltado a colocar a bola nas redes do Ajax, aos 47 minutos, o golo acabou por ser anulado por fora de jogo. Pouco antes, Steven Berghuis piorava a estreia de Rúben Amorim enquanto treinador na liga milionária, ao fazer o 3-1 aos 39 minutos do encontro.

Sébastien Haller foi mesmo a principal dor de cabeça para o clube de Alvalade e não vacilou. O avançado do Ajax voltou a marcar aos 51 e aos 63 minutos e conquistou o resultado final: O clube holandês estreou-se na Champions com uma mão cheia de golos.

No outro jogo do grupo C, o Besiktas recebeu o Borussia Dortmund, que venceu a partida por 2-1. Assim, o Sporting ocupa o último lugar no grupo com zero pontos, tal como o Besiktas. Ajax e Dortmund seguem na liderança, ambos com três pontos