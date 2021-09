Portugal é décimo país da UE com menos novos casos diários

Portugal é o décimo país da União Europeia com menos novos contágios de covid-19 por milhão de habitantes, média foi de 90 na última semana, segundo o site Our World in Data.

Por outro lado, a Eslovénia é o país, com 502 casos diários, que tem a maior média neste indicador, seguida da Lituânia (397), Estónia (330), Croácia (282) e Letónia (257).

Em termos globais, a média de novos casos diários por milhão de habitantes na União Europeia está em 108 e a mundial situa-se em 68.