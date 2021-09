Autocarro despista-se em Camarate e faz 14 feridos

Um autocarro, que fazia a ligação entre Sacavém e Campo Grande, despistou-se, esta quinta-feira, em Camarate, provocando 14 feridos.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, citada pela agência Lusa, todas as vítimas sofreram ferimentos ligeiros.

"O despiste ocorreu na Rua Campo do Rio em Camarate e há 14 feridos ligeiros", disse a mesma fonte.

Em declarações à CMTV, Luís Martins, comandante dos Bombeiros de Camarate, adiantou que os feridos já foram transportados para os Hospitais de Santa Maria e Beatriz Ângelo, depois de receberem assistência no local. De acordo com o responsável, o despiste ocorreu pelas 7h50 e, ao que tudo indica, não houve outro veículo envolvido no acidente.

Os passageiros que estavam no autocarro têm entre 6 e 50 ou 60 anos.

O autocarro, pertencente à Rodoviária de Lisboa, terá caído numa ravina, junto a uma ribeira.

No local estiveram elementos dos Bombeiros de Camarate e Sacavém, do INEM e PSP.