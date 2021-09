Secretário de Estado diz que Portugal "ganhou com a covid-19"

"Ganhámos porque Portugal foi um país que, tendo as suas dificuldades, enfrentou a covid-19 com bastante êxito, dentro daquilo que [foi possível]", considera Eurico Brilhante Dias.





O secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, afirmou, esta quinta-feira, que Portugal foi um país que enfrentou a pandemia “com bastante êxito” e que “ganhou com a covid-19”.

“Eu vou dizer uma coisa que talvez não seja politicamente correta, nós ganhámos com a covid-19. E ganhámos porquê? Ganhámos porque Portugal foi um país que, tendo as suas dificuldades, enfrentou a Covid-19 com bastante êxito, dentro daquilo que [foi possível]”, disse, em declarações à RTP3, na Feira de Moda de Paris.

“Evidentemente, faleceram muitas pessoas, e muitas pessoas passaram muito mal, mas Portugal mostrou ser um país muito organizado, que enfrentou uma realidade muito disruptiva com sucesso. Rapidamente, em 2020, fomos das primeiras economias a reabrir, e a mostrar que a economia estava aberta, e isso teve um efeito positivo sobre a marca Portugal”, acrescentou.