Portugueses presos em Gijón por violação vão ser libertados

Os dois portugueses que estavam presos em Gijós, Espanha, acusados de violação, vão sair em liberdade. Segundo a imprensa espanhola, o Tribunal Provincial das Astúrias aceitou um recurso apresentado pela defesa dos suspeitos e aceitou libertá-los mediante pagamento de fiança, o que deverá acontecer ainda esta sexta-feira.

Recorde-se que o caso remonta a julho, quando quatro portugueses foram detidos por suspeitas de violação e abuso sexual de duas mulheres, de 22 e 23 anos, numa pensão em Gijón. Dois dos portugueses já estavam a aguardar o julgamento em liberdade, enquanto os outros dois – que agora poderão sair – ficaram em prisão preventiva.

Os jovens, que irão pagar uma fiança de cinco mil euros, vão aguardar o desenvolvimento da investigação em liberdade, mas os seus passaportes foram confiscados.

De realçar que a queixa foi apresentada pelas duas jovens, que relataram às autoridades que tinham conhecido um homem português num bar, tendo-o acompanhado à pensão onde este estava hospedado. No caminho terão encontrado outro membro do grupo. Na pensão, estavam outros dois. Segundo a queixa apresentada, os homens terão forçado as espanholas a manterem relações sexuais com todos eles. Os quatro negam as acusações.