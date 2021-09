Colisão entre dois carros provoca duas mortes e faz um ferido grave em Monção

Um acidente entre dois automóveis ligeiros que colidiram na Estrada Nacional 202 (EN202) provocou duas mortes e um ferido grave, em Monção, no distrito de Viana do Castelo, esta quarta-feira. Até às 12h40, o trânsito nesta estrada estava cortado.

Os óbitos de um homem e de uma mulher, com idades entre os 65 e os 70 anos, foram declarados no local, indicou uma fonte do INEM, citada pela agência Lusa.

O ferido grave, um idoso de 80 anos, está "politraumatizado" e foi encaminhado de helicóptero para o Hospital de Viana do Castelo.

O Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo recebeu o alerta da colisão às 10h30, indicou à mesma agência.

No local do acidente, estiveram seis viaturas de bombeiros com 13 elementos, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Melgaço, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Alto Minho e o helicóptero do INEM.