Desemprego. Taxa volta a cair e fixa-se em 6,4%

A taxa de desemprego caiu para os 6,4%, no mês de agosto, tendo recuado 0,2 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior. Os dados foram divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que revela ainda que, em comparação com o mesmo período do ano passado, também foi registada uma quebra.

Os dados mostram que a população empregada diminuiu 0,6% face ao mês anterior, mas aumentou 0,5% face aos três meses anteriores e 3,8% quando comparada com o mesmo mês de 2020.

Já a população desempregada caiu em relação aos três períodos de comparação: 4,1%, 9,9% e 20,9%, respetivamente.

O gabinete de estatística detalha ainda que a taxa de subutilização do trabalho situou-se em 12,6% em agosto, valor que é idêntico ao do mês de julho mas inferior em 0,2% p.p ao de abril deste ano e em 2,9 p.p ao de agosto do ano passado.

Já no que diz respeito aos valores do mês de julho, a taxa de desemprego foi de 6,6% e a subutilização do trabalho abrangeu 675 mil pessoas. Neste mês a população ativa aumentou (10,8 mil) e a população inativa diminuiu (9,2 mil) face ao mês anterior.