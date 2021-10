Papa volta a Portugal na primeira semana de agosto de 2023

A data das Jornadas Mundiais da Juventude, o encontro mundial de jovens da Igreja Católica que vai realizar-se em Portugal em 2023, é anunciada oficialmente esta segunda-feira, simbolicamente no dia de São Francisco de Assis. O encontro presidido pelo Papa está marcado para 1 a 6 de agosto. Será a segunda visita de Francisco a Portugal, depois de em 2017 ter presidido à canonização dos pastorinhos Francisco e Jacinta em Fátima, onde celebrou também o centenário das aparições de 1917.

Ao i, o Presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, D. Américo Aguiar, adianta que o Papa estará presente durante todo o encontro, que arrancará com uma celebração presidida pelo cardeal Patriarca de Lisboa no dia 1 de agosto, uma terça-feira. O primeiro encontro do Papa com os jovens está previsto para o dia 2 de agosto, celebrando no fim de semana de 5 e 6 de agosto as maiores cerimónias que terão lugar no Parque do Tejo, junto ao rio. Habitualmente há uma vigília noturna com o Papa na véspera do encerramento das Jornadas, com os jovens a dormir no recinto. No dia seguinte, há uma missa campal, onde é anunciado o local das Jornadas seguintes.

Neste momento a organização está ainda avaliar cenários para o que poderá vir a ser a dimensão das JMJ no (espera-se) pós-pandemia. As últimas edições tiveram níveis de participação muito diferentes entre si, sendo que as JMJ de 2012, no centro de Madrid, atraíram cerca de 1,5 milhões de jovens.

Segundo a organização, neste momento já há mais de 400 voluntários a trabalhar na preparação e organização das Jornadas, com comités nas 21 dioceses. Além disso, os grupos de jovens estão envolvidos quer na preparação do encontro que terá como tema “Maria levantou-se e partiu apressadamente”, quer no que será o futuro acolhimento dos peregrinos, que habitualmente ficam a pernoitar em escolas, paróquias, parques de campismo e em casas de famílias. No próximo dia 21 de novembro vai ter lugar Jornada Mundial da Juventude diocesana, encontros locais que vão acontecer em todo o mundo na mesma data e lançam a contagem decrescente para o encontro mundial de 2023, adiado um ano por causa da pandemia, e que será o 16º desde a primeira edição em Roma, promovida por João Paulo II.

Canonização da irmã Lúcia? “Seria muito bonito” A visita está marcada numa altura em que estão a decorrer os processos de beatificação da irmã Lúcia mas também do padre Américo, fundador da Casa do Gaiato, e de D. António Barroso, bispo do Porto no início do século passado. D. Américo Aguiar diz que são processos que correm os seus trâmites mas confessa que “seria muito bonito” se alguma das canonizações pudesse acontecer durante as Jornadas. Além da visita a Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa adiantou em março, após uma audiência privada no Vaticano, que Francisco quer também regressar a Fátima. Em 2017, o Papa foi recebido no santuário por um milhão de peregrinos.