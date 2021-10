Maria Vieira ataca filho de Maria João Abreu: "Oportunismo e exibicionismo"

Maria Vieira voltou aos posts polémicos nas redes sociais, a sua plataforma de eleição para as suas críticas, e desta vez o alvo foi Ricardo Raposo, filho de Maria João Abreu e José Raposo.

Em causa está a indumentária escolhida pelo também ator para os Globos de Ouro, cerimónia que ocorreu no domingo à noite.

Ricardo Raposo optou por levar um vestido cor-de-rosa, o que indignou Maria Vieira que o acusou de “oportunismo” e “exibicionismo”.

"Disseram-me que isto deu no domingo à noite na televisão! Diz que é o progressismo! Mas a esmagadora maioria das pessoas que assistiram a isto andam todas a dizer que isto é só oportunismo, exibicionismo, lacração e pobreza de espírito…", escreveu no Facebook, cuja publicação também incluía uma fotografia do filho da atriz, que morreu em maio passado.



Sublinhe-se que no próprio dia da gala da SIC, Ricardo Raposo explicou a sua escolha. "O nosso dever enquanto artistas é também repercutir a integridade, o pensamento progressista, o amor, acho que é o nosso dever enquanto artistas", escreveu também nas redes sociais.

A sua mulher, Rita Raposo, aplaudiu a escolha e salientou também motivos pessoais. "Vivemos por transmitir aos nossos filhos os direitos à igualdade e à liberdade. E ao nosso Noah, que adora vestir o vestido da Xana Toc Toc, nunca lhe seja criticado esse seu gosto".