Jogo está marcado para as 19h45 de sábado.





Deflagrou esta sexta-feira um incêndio junto ao estádio Nacional de Andorra, que irá receber amanhã, sábado, a Inglaterra para um jogo referente à fase de qualificação para o Mundial de 2022.

O jornalista John Cross, do britânico The Mirror, garante que as chamas não alastraram para o relvado.