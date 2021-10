Efemérides de 11 de Outubro (2021)

Em 2014, Fernando Santos (n.1954) estreou-se há 7 anos no comando da seleção nacional de futebol (como sucessor de Paulo Bento, n.1969) com uma derrota por 2-1 frente à França, embora levasse a Selecção Nacional a conquistar o Campeonato Europeu de 2016 e estar agora empenhado noutro campeonato internacional, o Mundial do Qatar (por ridículo que possa soar).





1876 Foi fundado há 145 anos o "Diário de Notícias" do Funchal, o jornal regional de maior expansão.

1879 Saiu há 142 anos o primeiro número do jornal A Voz do Operário, editado pelo operário tabaqueiro (a principal indústria nacional da época) Custódio Braz Pacheco, e pela Sociedade de Instrução e Beneficência com o mesmo nome (Voz do Operário).

1944 O marechal de campo alemão Erwin Rommel, talvez o mais brilhante oficial do Exército alemão, foi obrigado a suicidar-se há 77 anos por Adolf Hitler, que aproveitou uma limpeza contra apoiantes de um atentado contra si, e o acusou da derrota nazi em África.

1962 Iniciou-se há 59 anos o Concílio Vaticano II, aberto e convocado por João XXIII (1881-1963, entronizado em 58) e já encerrado em 1965 pelo seu sucessor Paulo VI (1897-1978).

1968 Foi lançada há 53 anos a nave espacial norte-americana Apollo 7, primeiro voo tripulado que fez a órbita da lua e que pertencia ao mesmo projecto Apollo que poria os primeiros homens (Neil Armstrong, 1930-2007) nesse planeta em 1969.

1970 Realizou-se há 51 anos, em Lisboa, a primeira reunião da CGTP-Intersindical com a presença de 13 sindicatos, considerando-se esta a data da fundação da central ligada ao PCP.

1976 A viúva do antigo dirigente chinês Mao Tse-Tung e os seus companheiros do chamado "Bando dos Quatro", que levaram a efeito a polémica e cruel Revolução Cultural chinesa, foram detidos há 45 anos em Pequim, logo 2 dias após a morte de Mao (1893-1976).

2014 Fernando Santos (n.1954) estreou-se há 7 anos no comando da seleção nacional de futebol (como sucessor de Paulo Bento, n.1969) com uma derrota por 2-1 frente à França, embora levasse a Selecção Nacional a conquistar o Campeonato Europeu de 2016 e estar agora empenhado noutro campeonato internacional, o Mundial do Qatar (por ridículo que possa soar).

2017 O Ministério Público acusou há 4 anos o ex-primeiro-ministro José Sócrates de 31 crimes, na Operação Marquês, e vamos esquecer aqui a intervenção do juiz Ivo Rosa.

2020 Rafael Nadal ganhou o torneio de Roland Garros em França, há 1 ano, no meio da Pandemia de Covid-19.