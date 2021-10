Resgatados oito cães recém-nascidos abandonados dentro de saca no Fundão

Animais foram entregues no Centro de Recolha Oficial de Animais Errantes do Fundão.





A GNR, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) do Fundão, resgatou, este domingo, oito cães recém-nascidos, abandonados no interior de uma saca, na berma de um arruamento, no concelho do Fundão.

Em comunicado, esta segunda-feira, a força de segurança revela que, na sequência de uma denúncia, os elementos do NPA deslocaram-se de imediato ao local, “onde resgataram oito cães recém-nascidos do interior de uma saca, sem qualquer ferimento”.

Os animais foram entregues no Centro de Recolha Oficial de Animais Errantes do Fundão (CROAEF) e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial do Fundão.

A GNR recorda que o abandono de animais de companhia constitui um crime punível com pena de prisão até seis meses ou com pena de multa até 60 dias.