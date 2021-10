Número de internados desce pela terceira vez consecutiva, mas UCI ficaram com mais doentes covid nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas, Portugal diagnosticou 777 novos casos de covid-19 e registou mais seis mortes associadas à doença, anuncia o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quinta-feira. É o terceiro dia consecutivo que o número de internado volta a descer, contudo há mais doentes covid nas Unidades de Cuidados Intensivos. Nas últimas 24 horas, Lisboa e Vale do Tejo registou maior número de casos e mortes.

Dos 777 casos confirmados, 262 foram reportados em Lisboa e Vale do Tejo, 179 no Centro, 178 no Norte, 93 no Alentejo e 34 no Algarve. Já nas regiões autónomas, foram registados 19 novas infeções nos Açores e 12 na Madeira.

Quanto aos óbitos, três ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Centro e uma no Alentejo.

O boletim de hoje também revela mais uma descida - a terceira consecutiva - do número de doentes internados nos hospitais portugueses devido ao vírus: são agora 321, menos 14 do que ontem. Destes, 56, mais dois do que no último balanço, estão a receber tratamento em Unidades de Cuidados Intensivos.

De momento, Portugal soma agora um total acumulado de 1.077.963 casos – dos quais 30.077 estão ativos (mais 43 face a ontem) - e 18.071 vítimas mortais desde o início da pandemia.

Por outro lado, mais 728 pessoas recuperaram da doença, elevando o total de recuperados desde o início da pandemia para 1.029.815.

As autoridades de saúde têm 21.586 contactos em vigilância, menos 99 em relação a quarta-feira.

A matriz de risco será atualizada amanhã. Por enquanto, os dados de quarta-feira revelam que Portugal tem uma incidência de 83,2 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Quando considerado apenas o território continental, a incidência é de 83,2. Já o Rt nacional é de 0,97 e no continente é de 0,98.

Consulte aqui o boletim na íntegra.