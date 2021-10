Elefante mata turista em parque natural no Zimbábue

Uma elefante matou um turista sul-africano na passada sexta-feira no parque Nacional de Mana Pools, no Zimbábue, sendo este o único parque do país que pode ser visitado sem o acompanhamento de um guia armado, mesmo tendo animais perigosos como leopardos, leões e búfalos.

A vítima, de 71 anos, e o filho, de 41, tinham saído do carro para fotografar uma manada que se encontrava 120 metros do veículo quando um dos animais começou a atacar a família.

A distância até ao carro dificultou a fuga da vítima, disse à agência de notícias espanhola Efe Tinashe Farawo, o porta-voz da Autoridade de Gestão de Parques Nacionais e Vida Selvagem.

O filho conseguiu escapar, no entanto, o pai, veterinário e visitante assíduo do parque deste 1986, foi espezinhado até à morte pela elefante, que mais tarde foi abatida. De acordo com Farawo, o animal "mostrou sinais de agressão e irritação".

Os ataques fatais de elefantes e outros animais selvagens são raros nos parques naturais do país, sendo que o Mana Pools é Património Mundial da UNESCO.

Segundo os últimos dados da Autoridade de Gestão e da Vida Selvagem do país, pelo menos 30 pessoas foram atacadas por elefantes no primeiro semestre deste ano.