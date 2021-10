Morreu Colin Powell, o 1.º secretário de Estado negro dos EUA

Colin Powell, antigo secretário de Estado dos Estados Unidos e o primeiro negro a assumir esta função, morreu, esta segunda-feira, devido a complicações causadas pela covid-19. Tinha 84 anos.

“O general Colin L. Powell, ex-secretário de Estado dos EUA e Chefe de Estado-Maior das forças armadas, faleceu esta manhã devido a complicações causadas pela covid-19”, anunciou a família numa nota publicada na rede social Facebook.

“Perdemos um marido, um pai, um avô notável e amoroso e um grande americano”, lê-se na publicação. Segundo a família, Powell tinha a vacinação completa contra o novo coronavírus.

Colin Powell foi o primeiro afro-americano escolhido para assumir um dos grandes cargos políticos nos Estados Unidos. Foi conselheiro de Segurança Nacional na Administração de Ronald Reagan, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas norte-americanas durante a primeira Guerra do Golfo, entre 1990 e 1991, e secretário de Estado da administração de George W. Bush até 2005.

Powell foi um dos protagonistas políticos no caso da invasão do Iraque em 2003, tendo afirmado que o Iraque tinha armas de destruição massiva, convencendo assim o Conselho de Segurança da ONU a abrir portas a uma segunda Guerra do Golfo, que culminou na queda de Saddam Hussein.