Detido quarto suspeito da morte de jovem no metro das Laranjeiras

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, no final da tarde desta quinta-feira, o quarto suspeito do homicídio de um jovem de 19 anos na estação de metro das Laranjeiras, em Lisboa, ocorrido na quarta-feira. A notícia foi confirmada à agência Lusa.

Os outros três detidos, com idades entre os 18 e os 19 anos, tinham sido detidos entre a madrugada e a manhã desta quinta-feira.

Segundo o coordenador da secção de homicídios da PJ, Pedro Maia, o crime teve origem em conflitos nas redes sociais “São quezílias, conflitos que se geram entre indivíduos de zonas residenciais diferentes, nas redes sociais, onde é fácil lançar mensagens de conteúdo mais ou menos provocador e onde é fácil também perceber depois o círculo de pessoas que rodeiam estes jovens, que enviam e recebem estas mensagem e identificar as zonas que estes frequentam”, explicou o inspetor, sem, no entanto, querer avançar com mais informações sobre as motivações do crime.

“O facto de ter sido no interior de uma estação de metro não tem nada a ver com nenhum planeamento para cometer um crime desta gravidade. Foi, de facto, uma situação fortuita, onde foi usada alguma violência, à semelhança do que tem acontecido noutros casos com que nos temos deparado ultimamente”, acrescentou.