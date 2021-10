Beckham é embaixador do mundial do Qatar por valor milionário

David Beckham vai ser um dos embaixadores do Próximo Campeonato do Mundo de Futebol, que vai ser disputado no final de 2022, no Qatar, adianta o The Sun. O ex-futebolista irá receber aproximadamente 17,7 milhões de euros por ano ao longo da próxima década devido ao contrato milionário.

Segundo o jornal britânico, a ideia da organização ao colocar David Beckham como embaixador é amenizar a controvérsia que tem vindo a ser gerada relativamente ao desrespeito de direitos humanos no Qatar. O ex-jogador afirmou que, mesmo com a homossexualidade a ser considerada ilegal no país, os fãs homossexuais estariam seguros e à vontade para exibir bandeiras LGBTQ+ nos estádios.

Uma fonte adiantou ao The Sun que David Beckham "acredita no compromisso do Qatar com o progresso e que o Mundial - o primeiro a ser realizada no mundo árabe - pode causar mudanças positivas significativas".