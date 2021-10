Sondagem: Costa e PS em queda, e Rio sobe mais do que PSD

Rui Rio não liga a sondagens, mas desta vez o barómetro da Eurosondagem/Libertas para o Nascer do SOL coloca-o como favorito nas diretas de 4 de dezembro. E o líder do PSD subiu no ranking de popularidade, em que António Costa sofre uma queda acentuada – tal como o PS na intenção de voto.





No primeiro barómetro realizado após as autárquicas, António Costa baixa cinco pontos percentuais no seu saldo de popularidade e o PS perde 3,4% na intenção de voto dos portugueses, segundo o Barómetro da Eurosondagem/Grupo Libertas para o Nascer do SOL. Não obstante, o mesmo estudo conclui que a maioria dos portugueses acha que o PS não saiu fragilizado da última ida às urnas – para 44% dos inquiridos, os socialistas não sairam fragilizados das eleições autárquicas, enquanto apenas 28% consideram que sim.

Por seu lado, Rui Rio vê o seu saldo positivo subir 2,1% e o PSD ganhar 0,3%, reduzindo o fosso em relação aos socialistas. Além disso, o Barómetro coloca-o como favorito à reeleição como presidente dos sociais-democratas: 38% dos inquiridos acreditam na recondução do líder laranja, enquanto 32% consideram que não voltará a ganhar o partido.

O Barómetro responde também em percentagens muito idênticas à questão sobre a viabilização do Orçamento: 39% acreditam que a proposta do Governo vai ser aprovada, excluindo assim uma crise política e eleições antecipadas, e 31% temem o contrário.

Neste estudo, merece também destaque a subida de Jerónimo de Sousa no ranking dos líderes partidários, com o secretário-geral dos comunistas a registar mais 3,1% de saldo positivo (fixando-se agora em 5,1%) em relação a setembro.

FICHA TÉCNICA: Estudo de Opinião efetuado pela Eurosondagem com para o jornal O SOL, Porto Canal, Açoreano Oriental, Almadense, Diário de Aveiro, Diário Insular dos Açores, Diário de Coimbra, Diário de Leiria, D.N. Madeira, Diário do Sul, Diário de Viseu, Jornal Badaladas, Oeiras Actual (C.M. Oeiras) e Setubalense com o patrocínio do Grupo Libertas de 18 a 21 de Outubro de 2021. Entrevistas telefónicas, realizadas por entrevistadores selecionados e supervisionados, para telemóveis e telefones da rede fixa. O Universo é a população com 18 anos ou mais, residente em Portugal Continental e Regiões Autónomas. Amostra estratificada por Região, e aleatória no que concerne ao Sexo e Faixa Etária. Foram efetuadas 1287 tentativas de entrevistas e, destas, 259 (20,1%) não aceitaram colaborar no Estudo de Opinião. Foram validadas 1028 entrevistas. O erro máximo da Amostra é de 3,06%, para um grau de probabilidade de 95,0%. Um exemplar deste Estudo de Opinião está depositado na Entidade Reguladora para a Comunicação Social.Lisboa, 22 de outubro de 2021.O Responsável Técnico da Eurosondagem Rui Oliveira Costa