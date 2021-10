Combustíveis. Governo aprova desconto de 10 cêntimos

O Governo aprovou, esta quinta-feira, a devolução aos portugueses de cinco euros por 50 litros de combustível, através da plataforma do IVAucher. A medida vai entrar em vigor a 10 de novembro. Tratou-se da primeira reunião de Conselho de Ministros, após o chumbo da proposta de Orçamento do Estado para 2022.

No Comunicado publicado na página oficial do Governo lê-se que o o decreto-lei aprovado "estabelece um subsídio financeiro, de natureza transitória e excecional, a atribuir aos cidadãos nos seus consumos no setor dos combustíveis, assim como a resolução que autoriza a despesa respetiva a efetuar pelo Estado, no valor global de 132,5 milhões de euros".

O objetivo é aliviar o impacto "no rendimento dos cidadãos e das famílias" causado pelo aumento do preço dos combustíveis. Assim, "o Governo decidiu atribuir um subsídio financeiro mensal, entre novembro de 2021 e março de 2022, para apoio aos consumos em postos de abastecimento de combustíveis, recorrendo à plataforma de suporte ao Programa 'IVAucher'".

O benefício corresponde a um reembolso de 10 cêntimos por litro de combustível (num total de 50 litros/mês), sendo transferido diretamente para a conta bancária de cada consumidor.

Consulte aqui o documento na íntegra

Notícia atualizada às 14h27