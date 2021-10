Pela primeira vez desde o início da pandemia, dormidas de estrangeiros superam as dos portugueses

Os alojamentos turísticos nacionais registaram 3,03 milhões de dormidas de hóspedes estrangeiros no mês de setembro, valor que supera as 2,06 milhões de dormidas dos turistas nacionais. Segundo os números do Instituto Nacional de Estatística (INE), esta é a primeira vez desde o início da pandemia que os turistas internacionais superaram os residentes.

“Em setembro, o mercado interno contribuiu com 2,6 milhões de dormidas e aumentou 26,8%, continuando a superar os níveis do período homólogo de 2019 (+15,6%). As dormidas de não residentes duplicaram face a setembro de 2020 (+100,7%) e totalizaram 3,0 milhões de dormidas, mas foram cerca de metade das registadas em setembro de 2019 (-43,9%)”, avança o INE.

Em termos gerais, o setor do alojamento turístico registou 2,1 milhões de hóspedes e 5,6 milhões de dormidas no mês em análise, o que corresponde a crescimentos de 52,3% e 58,4%, respetivamente (+35,5% e +47,9% em agosto, pela mesma ordem).

No entanto, “os níveis atingidos em setembro de 2021 foram inferiores aos observados em setembro de 2019, tendo diminuído o número de hóspedes e de dormidas, 28,9% e 26,6%, respetivamente”, destaca o gabinete de estatística.

Ainda no que diz respeito ao mercado externo, a totalidade dos dezassete principais mercados emissores registou aumentos, tendo representado 89,8% das dormidas de não residentes nos estabelecimentos de alojamento turístico neste mês.

Destaque para o mercado britânico que representou 19,1% do total de dormidas de não residentes, seguindo-se os mercados alemão (quota de 13,2%), espanhol (12,4%) e francês(10,5%).

Nos primeiros nove meses do ano, os principais crescimentos registaram-se nos mercados polaco (+160,7%), irlandês (+111,7%), belga (+60,7%), suíço (+51,3%) e francês (+38,2%). As maiores diminuições verificaram-se nos mercados chinês (-74,6%), canadiano (-73,6%), brasileiro (-57,7%) e russo (-53,3%).

Já as dormidas de residentes cresceram em todas as zonas nos primeiros nove meses do ano. Destaque para as evoluções registadas na RA Madeira (+109,9%), RA Açores (+96,3%) e Algarve (+35,2%). Neste período, em termos de dormidas de não residentes, registaram-se diminuições na AM Lisboa (-6,1%), enquanto as restantes regiões apresentaram crescimentos, com realce para a evolução apresentada pela RA Açores (+127,1%).

Em relação ao mês de setembro, o Algarve concentrou 33,5% das dormidas, seguindo-se a AM Lisboa (19,0%), o Norte (15,0%) e a RA Madeira (12,4%).