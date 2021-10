Um morto e cinco feridos graves em despiste de jipe na serra algarvia

O despiste de uma viatura de todo-o-terreno, na serra algarvia, em Alte, esta sexta-feira, causou um morto, cinco feridos graves e dois feridos ligeiros. Entre os feridos graves estão três crianças.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, citada pela agência Lusa, a vítima mortal tem "idade aparente de 30 anos, sexo feminino e nacionalidade francesa".

As vítimas estavam a participar num safari e seguiam no jipe de uma empresa turística, tendo o acidente ocorrido às 17h22 na localidade de Macheira, em Alte, Loulé, no distrito de Faro.

Segundo a mesma fonte, "os feridos graves são todos de nacionalidade estrangeira" - nomedamente uma rapariga de 15 anos de nacionalidade alemã, um rapaz de 15 anos de nacionalidade francesa e um menino de 10 anos de nacionalidade holandesa. As outras duas vítimas com ferimentos graves são um homem de 41 anos de nacionalidade francesa e uma mulher de 46 anos de nacionalidade holandesa.

"A única vítima de nacionalidade portuguesa é o motorista do veículo", indicou. O motorista sofreu ferimentos ligeiros, tal como outro homem, de 48 anos, de nacionalidade holandesa.

O despiste ocorreu numa zona de difícil acesso e as vítimas tiveram de ser retiradas do local pelas equipas de socorro a pé, indicou a fonte,

Notícia atualizada pelas 20h52