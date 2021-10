Miguel Nunes: "O cinema tem uma missão muito ligada com a verdade"

Entre as enormes árvores que caracterizam o Jardim da Estrela, aproxima-se um jovem ator, de óculos escuros, camisa azul caribe e sorriso no rosto. Miguel Nunes é o protagonista da primeira série portuguesa para a Netflix e, entre sorrisos, nostalgias, presentes e passados entrega-se a uma conversa não só sobre o seu trabalho, como sobre o mundo em que habitamos e que diz ser também um pouco seu.





És um dos atores portugueses mais assíduos na sétima arte, mas pouco conhecemos sobre o ‘Miguel pessoa’. Quem é o Miguel para além do ator?

É um jovem adulto com 33 anos, nascido a 18 de Abril de 1988, do signo Carneiro. Nasci em Lisboa, na maternidade Alfredo da Costa, mas cresci até aos 10 anos no bairro da Madre Deus, a minha família é de lá… Depois, acabámos por ir morar para a margem sul: eu, os meus pais e a minha irmã mais velha e, nessa altura, nasceu também a minha irmã mais nova. Fiquei lá até aos 26 anos, momento em que sai da casa dos meus pais.

O que é que te fez sair do ninho?

Foi um momento muito particular para o cinema português… Uma crise em que não houve financiamento sequer para o cinema, a cultura estava em subfinanciamento (ainda pior do que está hoje em dia) e então não havia quaisquer oportunidades de trabalho. Não estava a tê-las e senti que estava na altura de arriscar e ir morar para Paris. Eu falava francês, tinha tido seis anos de francês na escola e queria continuar a praticar ao mesmo tempo que poderia concorrer ao Conservatório de Arte Dramática. Fui à descoberta. Ao mesmo tempo que trabalhava em bares e restaurantes, estudei.

